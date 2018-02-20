Uluçay, GKK Komutanı Tuğgeneral Algan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan ve GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan’ı kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Tuğgeneral Algan, Başkan Uluçay’ı Meclis Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı kutlayarak başarı diledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Uluçay da Tuğgeneral Algan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve yeni dönemde var olan iş birliğinin daha da güçlenerek artacağına inandığını ifade etti.