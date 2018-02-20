Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Düzova köyü ile devam ediyor

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Düzova köyünde sürdürecek.

Bu çerçevede yarın saat 14.00’te Düzova köyünde Vedat Tecimer Kahvehanesi önünde toplanılarak Zeytin budama ile ilgili tarlada uygulamalı eğitim verilecek.

Tarım Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, saat 19.00’da üreticiler “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Zeytin Hastalık ve Zararlıları” konusunda bilgilendirilecek. Gece eğitimi Vedat Tecimer Kahvehanesi’nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, tarla günü ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu belirtildi.