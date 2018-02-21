Uluçay, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Evrensel Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulunu kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede konuşan Dernek Başkanı Emete İmge, sağlık alanında eksik yasalar olduğuna dikkat çekerek, Mecliste sağlık komitesi de oluşturularak hükümet programında vaat edilen konuları yerine getirmek üzere çalışmalar yürütüleceğine inandığını söyledi.

İmge, yapılacak çalışmalara her zaman destek olacaklarını vurgulayarak, bu komite çalışmalarında aktif olarak da yer alabileceklerini belirtti.

Hasta Hakları Yasa Tasarısının bugüne kadar 3 kez Meclise geldiğini ve 2 kez kadük olduğunu ifade eden İmge, bu yasama yılında yasanın geçmesini ümit ettiklerini söyledi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Meclis çalışmaları kapsamında öncelikle bütçe çalışmalarının tamamlanacağını ve ardından yasama ile ilgili faaliyetlerin süratle devam edeceğini anlattı.

Özellikle sağlık alanında bekleyen sorunların giderilmesi adına ihtiyaç duyulursa bir Ad Hoc komitenin kurulmasının gündemde olduğunu ifade eden Uluçay, buradaki temel amacın ülke için sağlık alanındaki çalışmaların ne kadar acil olduğunun bilinciyle bu çalışmaları hızla tamamlamak olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemlerde çeşitli sebeplerle ertelenmiş ötelenmiş ya da tam olarak tamamlanamayan sağlık ile ilgili yasaların bir an önce hayata geçmesi için uğraş vereceklerini vurgulayan Uluçay, bu süreçte yasalarla ilgili kurumların ve sivil toplum örgütlerinin komitelere katkı koymasının önemine değindi.