Kenya Havalimanı’nda bir milyon dolarlık altın ele geçirildi

Kenya’da yasa dışı yollardan yurt dışına altın çıkarmaya çalışan Tanzanya uyruklu bir kişinin, bir milyon dolar değerindeki külçe altınla Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda yakalandığı bildirildi.

Kenya Gelir İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Nairobi’deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda Dubai’ye seyahat edecek 46 yaşındaki Tanzanya uyruklu yolcunun yaklaşık bir milyon dolar değerindeki altınla yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan kişinin istihbarat raporuyla takip edilerek yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada ele geçirilen yaklaşık 32 kilogram külçe altının, soruşturma devam ettiği için Kenya Gelir İdaresi bünyesindeki Gümrük ve Sınır Kontrolü gözetiminde tutulduğu bildirildi.

Kenya yasalarına göre, ülkedeki işlenmemiş değerli metallerin ve taşların yurt dışına geçişi kısıtlı. Yurt dışına çıkartılmak istenen belirli bir miktarın üstündeki değerli metaller, izne tabi tutuluyor.