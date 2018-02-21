Afrika davasında karar açıklandı

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika gazetesine karşı gerçekleştirilen saldırı ile ilgili tutuklanan, Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan aleyhindeki karar, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tarafından açıklandı. Afrika gazetesi önünde düzenlenen eylemde haklarında 7 suçtan dava açılan 6 kişiye, 2 ile 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Abdülhadi Doğan’a 4 ay, Oktay Güney’e 2 ay, Mehmet İpek’e 6 ay, Bayram Ak’a 3 ay, Ahmet Türkmen’e 6 ay ve Ümit Taş’a 3 ay hapis cezası verildi. Polis mahkemelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.