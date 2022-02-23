Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan hayvana el konuldu!

Ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 1 adet kuskus hayvanına (sugar glider) yapılan operasyonla el konuldu. Sosyal Medya ortamında yasadışı hayvan ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesi Kaçakçılık ekipleri, Polis ve DoğaPark’tan da destek alarak gerçekleştirdikleri operasyonda ülkeye yasa dışı olarak, tamamen maddi çıkar ve satış amacı ile sokulduğu tespit edilen kuskus hayvanına el koydu.

Karantinaya alındı

Kaçakçılar hakkında hem Gümrük Dairesi hem de Veteriner Dairesi tarafından cezai işlem uygulandı.

Gümrük Dairesi tarafından Veteriner Dairesine oradan da DoğaPark’a teslim edilen kuskus hayvanı genel muayenesinin ardından karantinaya alındı.

Kaçakçıların üzerine gidilmeli DoğaPark olarak her zaman üzerinde durduğumuz, yasadışı hayvan ticareti ve biyokaçakçılığın önlenmesinde direk olarak bu işin ticaretini yapan kaçakçıların üzerine gidilmesinin önemidir. Bugün gerçekleşen operasyondan dolayı Gümrük Dairesi, Veteriner Dairesi ve Polis’e teşekkür ederiz.