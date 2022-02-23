Sedat Peker aylar sonra ortaya çıktı

Uzun s\u00fcredir sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131m yapmayan ve video yay\u0131mlamayan organize su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc lideri Sedat Peker\u2019in yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nYoutube \u00fczerinden yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 videolarla ve att\u0131\u011f\u0131 tweetlerle T\u00fcrkiye\u2019de aylarca g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeyen\u00a0 ve hakk\u0131nda su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc lideri oldu\u011fu iddias\u0131yla soru\u015fturma y\u00fcr\u00fct\u00fclen\u00a0Sedat Peker\u2019den yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler geldi.\r\n\r\nSosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde organize su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc lideri Sedat Peker\u2019in e\u015fi ve \u00e7ocuklar\u0131yla bir park\u0131 gezdi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \u00c7evresindeki koruma kalkan\u0131 dikkat \u00e7eken Sedat Peker\u2019in ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Dubai\u2019de \u00e7ekildi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen videolar\u0131nda mutlu hali videoya da yans\u0131d\u0131.\u00a0 Peker\u2019in e\u015fi \u00d6zge Peker videolar\u0131 instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ise ne zaman \u00e7ekildi\u011fi bilinmiyor. Uzun s\u00fcredir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc payla\u015f\u0131lmayan ve elinden internetinin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131 ile g\u00fcndeme gelen Sedat Peker\u2019in kayda al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bilerek selam verdi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n