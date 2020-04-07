Güney KıbrısKıbrıs

“Ülkeye dönüş için Connect2cy sitesine başvurun”

7 Nisan 2020

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı , hala yurtdışında olan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının dönüş düzenleme ve planlamalarını kolaylaştırmak amacıyla isteklerini connect2cy  (www.connect2cy.gov.cy) platformu yoluyla yapmaları gerektiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, ülkeye dönüşle ilgili her kararın, durumun gelişimi ve hükümetin tıp danışmanlarının görüşünü gerektirdiği dikkate alınarak verilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada buna ek olarak sağlık nedeniyle yurtdışında bulunanlar hariç Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına girecek olanların, varışlarından sonra 14 günlük bir dönemde, devletin belirleyeceği bir binada karantinada kalacaklarını bilmeleri gerektiği, sağlık nedenleriyle yurtdışından ülkeye dönenlerin ise tedavilerine kesintisiz devam edebilmeleri için evlerinde tecrit olacakları kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı’nın basın açıklamasında, söz konusu kişilerin, ilgili tıp protokolünde öngörülen adımlar çerçevesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girişlerinden itibaren KOVID-19 testine tabi tutulacaklarını bilmeleri gerektiği de hatırlatıldı.



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