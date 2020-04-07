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Sporcular 20 gündür evde çalışıyor

7 Nisan 2020

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı Havadis bugün yine sizlerle buluşturuyor.

 Haber: Tonguç KOTAK

 Tüm spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ve kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde sporcular  evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor.

Havadis olarak 20 gündür yayınladığımız sporcularımızı bugün yine sizlerle buluşturuyoruz.

Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Bugünkü yayınımızda, Çisem Özoktay (Binici), Şengül Tilki (Tenis), Alp Rıza (Basketbol – YDÜ), Kemal Taşçı (Basketbol – Koopspor), Batu Aybars (YDÜ) – Tuğberk Aybars (Koopspor) (Basketbol), Belgin Demirpençe (Su Balesi), Özgül Şah (Tenis – Pakanspor) ve Aykut Fidansoy (Basketbol – YDÜ Genç takım) yer alıyor.

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

 

 

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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