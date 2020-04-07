Sporcular 20 gündür evde çalışıyor

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı Havadis bugün yine sizlerle buluşturuyor.

Haber: Tonguç KOTAK

Tüm spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ve kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde sporcular evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor.

Havadis olarak 20 gündür yayınladığımız sporcularımızı bugün yine sizlerle buluşturuyoruz.

Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Bugünkü yayınımızda, Çisem Özoktay (Binici), Şengül Tilki (Tenis), Alp Rıza (Basketbol – YDÜ), Kemal Taşçı (Basketbol – Koopspor), Batu Aybars (YDÜ) – Tuğberk Aybars (Koopspor) (Basketbol), Belgin Demirpençe (Su Balesi), Özgül Şah (Tenis – Pakanspor) ve Aykut Fidansoy (Basketbol – YDÜ Genç takım) yer alıyor.

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.