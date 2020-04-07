“Koronavirüse yakalananlarda kan, oksijene doymuyor”

Independet’ın haberine göre; Rus patoloji uzmanı Darya Sitovskaya Sitovskaya, tüm dünyada vaka ve ölüm sayılarını hızla artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Russia Today (RT) televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs hastalarının çoğunlukla kendilerinde mevcut bulunan hastalıkların ağırlaşması sonucu öldüklerini kaydeden Sitovskaya, virüsün sadece söz konusu hastalıkların ağırlaşmasını hızlandırdığını ifade etti.

Sitovskaya, virüsün her zaman doğrudan akciğeri vurmadığına, böyle bir durumun ağır vakalarda görüldüğüne dikkat çekerek, “Bu yeni bir enfeksiyon, hangi seyrin hastalık için normal olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz” dedi.