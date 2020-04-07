Köşe Yazarları

Tünelin ucu zifiri karanlık

7 Nisan 2020
Ali YÖNEY

Dünya bulaşıcı hastalık Koronavirüs kabusundan kurtulamıyor.

Yeniden sağlıklı spor yapabilme ve futbol müsabakalarına başlama süresine “tünelin ucu zifiri karanlık” gibi benzetme yapıyorum.

Futbol yarım kaldı. Kaldığı yerden aynı şartlarda devam eder düşüncesinde olması gerektirdiğini belirtmek istiyorum.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibi yarım kalan ligi bitirir. Ayni şartlar altında futbol sezonu tamamlanmış olacaktır.

Futbol kulüplerinin hazırlık sürecinin bir ay süreceğini düşünüyorum. Bu doğrultuda, sağlık sürecinin ne zaman son bulacağı belirsizliği ortada dururken, beklemede kalmak en iyisi.

İşin aslı, sezonu değişecek yeni kararlar üretme zamanının olmadığıdır.

Futbol kulüplerinin hazır olabilmeleri için paraya ihtiyacı vardır. Devlet ve spor kulüplerinin el ele verip, zor günlerde dayanışma içinde olmalıyız.

Çünkü Dünya artık eski Dünya olmayacaktır.

Yaşanan kötü süreçte Çin’de başlayan bulaşıcı hastalık neler öğretmedi ki?

En başta temizliğin önemini ve sağlığın ne kadar büyük hazine olduğunu. Ölümün ne kadar yakın olduğunu, insanoğlu kaybedince anlamış oldu.

Şu günlerde fedakarca çalışma zorunda olanlara ve tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin.

Onların sesine kulak verin. Yaşam sevincinizi ve moralinizi yüksek tutmak dileğiyle, umut dolu yeni güzel haberlerle ‘EVDE KAL!’



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