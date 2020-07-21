Ülkemizde vakalar artmaya devam ediyor

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1001 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu, zaten karantinada takip edildigini belirtti. Vakaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

21 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1001

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 58.883

Toplam Vaka Sayısı- 125

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok