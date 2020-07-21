Kıbrıs

Erhürman: Başbakan erken seçim için tarih vererek fiilen bittiğini ilan etti

21 Temmuz 2020
Tufan Erhürman, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet, eleştri

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Erhürman paylaşımı:

“Özel sektör çalışanlarının maaşlarının düştüğü, her gün çok sayıda insanın işsiz kaldığı, esnafın kepenk indirdiği, işletmelerin ciddi oranda ciro kaybına uğradığı, yüksek öğretim ve turizmde büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönem…

Bir buçuk yılı aşkın süreden beri aralarındaki sorunu çözemedikleri için imar planı konusunda ülkeyi bir kez daha kaosa sürükleyen, öngörülebilirliği ortadan kaldıran, bunlar yetmezmiş gibi bunun üzerinden birbiriyle didişen ortaklar… Sonuç: Başbakan’ın erken seçim için tarih vererek fiilen bittiğini ilan ettiği, ülkenin ve halkın içinde bulunduğu durumun gailesini çekmeyen, küçük siyasi hesaplar dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen, yok hükmünde bir hükumet”


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