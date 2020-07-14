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Ülkemizde pozitif vakalar bir bir artıyor

14 Temmuz 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 553 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Pozitif olan vakanın ülkemize deniz yolu ile gelen KKTC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını,  pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını belirtti.

14 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 553

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 49.290

Toplam Vaka Sayısı- 117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 9

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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