Kışın görülecek corona virüs dalgası ilkinden daha ölümcül olabilir

İngiliz bilim insanları kış aylarında ortaya çıkacak ikinci bir yeni tip corona virüs dalgası nedeniyle yalnızca İngiltere’de 120 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini hesapladı. Çalışmada, virüsün soğuk havada daha uzun süre hayatta kalabileceği ve insanların içeride daha fazla zaman harcadıklarında yayılma olasılığının çok daha yüksek olduğu ortaya konuldu.

200’ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde enfekte olanların sayısı 13 milyonu geçerken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 580 bine yaklaştı. Henüz bir aşının ya da tedavinin bulunamadığı Covid-19’un kış aylarında çok daha büyük kayıplara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

İNGİLTERE’DE KIŞ AYLARINDA 120 BİN YENİ ÖLÜM GERÇEKLEŞEBİLİR

Bu kapsamda, bilim insanları, İngiltere’nin kış aylarında ortaya çıkacak ikinci bir corona virüs dalgasında yaklaşık 120 bin yeni Covid-19 ölümü görebileceğini açıkladı.

İngiliz hükümeti tarafından “makul” en kötü durum senaryosunu modellemeleri istenen araştırmacılar, Ocak ve Şubat aylarında salgının zirve yapacağını ve sadece hastanelerde 24 bin 500 ile 251 bin arasında virüsle ilişkili ölüm gerçekleşebileceğini hesapladı.

Modelde en kötü durum senaryosunda ülkedeki R değeri 1,7 olarak hesaplandı. Bununla birlikte, ülkedeki R katsayısı şu anda 1,5 düzeyinde bulunuyor. R değeri bir kişinin corona virüsü ortalama olarak kaç kişiye bulaştırabileceğini temsil ediyor.

Pandeminin başlangıcında bu yana İngiltere’de yaklaşık 45 bin resmi Covid-19 ölümi bildirildi, ancak temmuz ayında ölüm oranları düşüş gösterdi.

UZMANLARDAN DERHAL HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Bununla birlikte araştırmacılar, olası karantina uygulamalarını, tedavileri ya da bulanabilecek potansiyel bir corona virüs aşısını hesaplama yaparken dikkate almadıklarını bildirdi. Ancak, bilim insanları “Derhal harekete geçilirse risk azaltılabilir” uyarısını yaptı.

VİRÜS SOĞUK HAVADA DAHA UZUN SÜRE HAYATTA KALIYOR

Diğer taraftan, İngiltere’nin baş bilimsel danışmanı Sir Patrick Vallance tarafından talep edilen raporda, corona virüs pandemisinin bu kış nasıl seyredeceğine dair hala yüksek derecede belirsizlik olduğu vurgulandı. Ancak, rapor virüsün daha soğuk koşullarda daha uzun süre hayatta kalabileceğini ve insanların içeride daha fazla zaman harcadıklarında yayılma olasılığının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar ayrıca ülkedeKİ Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne (NHS) bağlı hastanelerde sadece corona virüsün yeniden canlanmasından değil, aynı zamanda mevsimsel gripten ve düzenli, corona virüs dışı iş yükünün birikiminden de aşırı baskı altında olacağından dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Raporda, sağlık hizmetlerinin ilk pandemik dalganın ardından zaten ciddi şekilde kesintiye uğradığı ve bu yıl sonuna kadar 10 milyona ulaşabilecek bir bekleme listesinin yer aldığı aktarıldı.