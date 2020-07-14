Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor

New York tatilinde bol bol bisikletle turlayan ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez (50) Miami’de ise fitness bisikleti tercih etti.

Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. Magazin dünyasının ünlü ismi ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez (50) ile nişanlısı Alex Rodriguez (44) de bisikleti tercih eden isimlerin başında geliyor.

New York tatilinde bol bol bisikletle turlarken görüntülenen ünlü çift, bu sefer Miami’de objektiflere takıldı.

Yanlarında kişisel antrenörleri olan çiftten Rodriguez klasik tercihinden vazgeçmese de Lopez, bu kez spor amaçlı fitness bisikletiyle form tuttu.

Koşarmış gibi bisiklet sürme imkanı sağlayan araç, 3 bin 700 dolara satılıyor.

Lopez’in fitness bisikleti saatte 37 km hız yapabiliyor.