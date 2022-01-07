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Ülkemizde 780 yeni vakaya rastlandı

7 Ocak 2022
kktc koronavirüs










“Toplam 23.328 test yapıldı, 780 pozitif vakaya rastlandı, 193 kişi taburcu edildi”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.328 olup, 780 pozitif vakaya rastlanmış, 193 kişi taburcu edilmiştir.



401 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 147 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 48 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

7 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.328

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 780

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 780

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 193

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.864.913

Toplam Vaka Sayısı: 40.151

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.183

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5827

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5756

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4857

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 913
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 511

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 106809



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7 Ocak 2022


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