Hollanda’nın doğalgaz arzının artırılması planı tartışmalara yol açtı

Hollanda Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Groningen’deki doğalgaz sahalarındaki yıllık üretimin iki katına çıkarılabileceği söylendi.

Daha önce Ekim 2021-Ekim 2022 döneminde 3,9 milyar metreküp olması öngörülen Groningen sahasındaki arzın, büyük olasılıkla 7,6 milyar metreküp seviyesine çıkarılacağı açıklandı.

Kararın gerekçesi olarak Almanya ile olan doğalgaz anlaşmasının gösterildiği açıklamada, Groningen sahasında yapılacak doğalgaz üretim miktarı için nihai kararın nisan ayında verileceği kaydedildi.

Çevreciler, karara tepki gösterdi

Groningen’de yaşayanlar deprem tehlikesi sebebiyle kararı olumsuz karşılarken çevreci gruplar ve sivil toplum kuruluşları açıklamayı kınadı.

Groningen Yeryüzü Hareketi, kararla ilgili açıklamasında “Hükümet vatandaşlarının güvenliğini bu kadar kolay tehlikeye atmamalı” ifadelerini kullandı.

Halkın hayal kırıklığı sebebiyle tekrar görüşülecek

Geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Stef Blok üretimi artırma kararının, halkta ciddi hayal kırıklığına yol açtığının farkında olduğunu, Alman mevkidaşıyla durumu görüşeceğini kaydetti.

Deprem sebebiyle gaz üretimi durduruluyordu

Hollanda’nın kuzeyinde yer alan Groningen’deki gaz üretimi geçen yıllarda depreme yol açtığı gerekçesiyle sık sık durdurulmuştu.

Avrupa’daki en önemli doğalgaz sahalarında biri olarak gösterilen Groningen’deki rezervlerin çıkarılması esnasında çevredeki yerleşim yerlerindeki binalarda çatlaklar oluşmuştu.