KıbrısManşet

Ülkemizde 63 pozitif vakaya rastlandı

10 Mayıs 2022
KKTC Sağlık Bakanlığı, covid-19







KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülkemizde toplam 6027 test yapılırken, 63 pozitif vakaya rastlandı.




Bakanlığı paylaşımı:

“Toplam 6027 test yapıldı, 63 pozitif vakaya rastlandı ”



Son 24 saatte yapılan test sayısı 6027 olup, 63 pozitif vakaya rastlanmıştır”

21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

10 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690

Toplam Vaka Sayısı: 94.188

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4

Karantinadaki Vaka Sayısı : 510

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   290



Etiketler
10 Mayıs 2022


Başa dön tuşu