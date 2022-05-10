Erling Haaland resmen Manchester City’de

Manchester City, Erling Haaland’ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmalarına vardıklarını duyurdu.

Dünya futbol gündemini çok uzun süredir meşgul eden transferde nihayet sona gelindi. Erling Haaland, İngiltere Premier League yolcusu oldu.

Manchester City yaptığı açıklama ile Erling Haaland’ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmalarına vardıklarını duyurdu. Buna göre Norveçli oyuncu 1 Temmuz 2022’den itibaren Manchester City kadrosuna katılacak.

Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih’in de uzun süredir peşinde olduğu yıldız forvetin son kullanma tarihi bu yaz olan 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyordu. Kylian Mbappe gibi rakiplerine nazaran daha ucuz bonservis bedeli olan Haaland, uzun süredir santrfor eksikliği çeken Manchester City’de Pep Guardiola’nın ihtiyaçlarına çare olacakken, aynı zamanda imza parası ve yıllık ücretlerle beraber 200 milyon euroluk bir faturayı da yeni kulübüne çıkarak.

Ocak 2020’de Salzburg’dan 20 milyon euro bonservis bedeli ile Dortmund’a transfer olan ve burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken 21 yaşındaki forvet, sarı siyahlı forma ile çıktığı 88 maçta 85 gol atıp 23 de asist yaptı.