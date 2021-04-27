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2 can kaybı, 59’u yerel 70 pozitif vaka

27 Nisan 2021
KKTC Sağlık Bakanlığı





KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 8925 olup, 59’u yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 59 kişi ise yerel vakadır.

20 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 26 kişi Girne, 4 kişi  Güzelyurt,1 kişi Lefke Lefkoşa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 2/ Gönyeli-4/ Yenikent-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-2/ Göçmenköy-2/ K.Kaymaklı-2/ Çağlayan-1/ Surlariçi-2/ Marmara-1/Kumsal-1 / Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez-11/ Çatalköy-3/ Boğaz-1 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Dikmen-1/ Alsancak-5/ Ozanköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-6 / Maraş-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3 / Akçay-1

Lefke 

Lefke Merkez-1

27 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8925

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 59

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 79

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 958. 129

Toplam Vaka Sayısı: 6141

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5351

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 759

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 148

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 607

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 33
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 89

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 621

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1154





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27 Nisan 2021


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