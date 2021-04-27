2 can kaybı, 59’u yerel 70 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 8925 olup, 59’u yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 59 kişi ise yerel vakadır.
20 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 26 kişi Girne, 4 kişi Güzelyurt,1 kişi Lefke Lefkoşa Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 2/ Gönyeli-4/ Yenikent-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-2/ Göçmenköy-2/ K.Kaymaklı-2/ Çağlayan-1/ Surlariçi-2/ Marmara-1/Kumsal-1 / Hamitköy-1
Girne
Girne Merkez-11/ Çatalköy-3/ Boğaz-1 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Dikmen-1/ Alsancak-5/ Ozanköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-6 / Maraş-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-3 / Akçay-1
Lefke
Lefke Merkez-1
27 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8925
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 59
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 79
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 958. 129
Toplam Vaka Sayısı: 6141
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5351
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 759
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 148
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 607
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 33
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 89
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 621
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1154