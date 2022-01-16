Ülkemizde 588 yeni vaka 1 can kaybı

“Toplam 23.527 test yapıldı, 588 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 767 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.527
olup, 588 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 767 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 242 kişi Lefkoşa, 145 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 34 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
16 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.527
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Yerel Vaka Sayısı: 587
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 767
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.082.832
Toplam Vaka Sayısı: 46.704
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.024
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6532
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6461
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 423
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5338
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112827