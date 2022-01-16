Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi, Lefkoşa milletvekili adayı Sunalp Asena polis emekçilerinin sıkıntılarına değinen bir açıklama yaptı.

Asena, “Polisler, Kıbrıs’ın kuzeyinde emekçi haklarına yönelik her türlü saldırıda diğer emekçilerle aynı mağduriyetleri yaşayan fakat, yasal durumdan ötürü sesini çıkaramayan bir emekçi grubudur. Ek mesaiye zorlanıp, ek mesailerini alamamakta, angarya çalıştırılmaktan ve iş yerinde uğradıkları çeşitli baskılar karşısında haklarını arayamamaktadırlar” dedi.

“POLİS EMEKÇİLERİ İÇİN DE SENDİKA HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR”

Polisin sivil otoriteye bağlı olmamasından dolayı, polis emekçilerinin haklarını savunacak sendikalarını oluşturamadıklarını, siyasi baskılar karşısında seslerini çıkaramadıklarını savunan Asena, “Polis sivile bağlanmalı ve polis emekçileri için de sendika hakkı güvence altına alınmalıdır” ifadelerini kullandı.