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Ülkemizde 46’sı yerel 53 pozitif vaka

18 Nisan 2021
KKTC Sağlık Bakanlığı





KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6263 olup, 46’sı yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 71 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 46 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 14 kişi Girne, 3 kişi İskele  Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4  / Gönyeli-3/ Çağlayan-2 / K.kaymaklı-3/ Taşkınköy-1/ Kumsal-1 / Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Ortaköy-2

Girne

Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Kaşgar-2/ Karaoğlanoğlu-3 / Boğaz-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Sakarya-2/ Baykal-1/ Gülseren-1/ Büyük Sanayi-2

İskele

Yenierenköy-2 / Makenzi- 1

18 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6263

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 46

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 883.808

Toplam Vaka Sayısı: 5516

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4720

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 768

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 135

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 628

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 16

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 705

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21





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18 Nisan 2021


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