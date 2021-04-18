Sokağa çıkma yasağına sıkı denetim

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Kaymakamlığı, Bakanlar Kurulu ve Sağlık Üst Kurulu’nun Covid-19 salgını dolayısıyla almış oldukları tedbirler kapsamında, Lefkoşa ilçesinde uyulması gereken sokağa çıkma yasağına yönelik kontrollerde bulundu.

Kontroller esnasında düşüncelerini paylaşan Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Lefkoşa ve bölge halkının sağlığı ve sulhu için bu kontrollerin devam edeceğini vurguladı. Akkuş, kurallara titizlikle uyan vatandaşlarımıza da teşekkür etti.

Uyuşturucu şüphesi

Kontroller esnasında bir kişi ise, uyuşturucu olduğuna inanılan bir maddeyle yakalanıp şüpheli sıfatıyla göz altına alındı…

Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Lefkoşa ÇÖŞ Amiri Erdoğan Çingöz ve Lefkoşa Trafik Devriye Amiri Ahmet Soyer’de kontroller sırasında hazır bulundu