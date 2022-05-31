Ülkemizde 44 pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verielre göre Son 24 saatte yapılan test sayısı 2160 olup, 44 pozitif vakaya rastlanmıştır.

24 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

31 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2160

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.017.230

Toplam Vaka Sayısı: 95.030

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.440

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 354

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5

Karantinadaki Vaka Sayısı: 349

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 102