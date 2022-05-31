Kıbrıs

Ülkemizde 44 pozitif vakaya rastlandı

31 Mayıs 2022
KKTC Sağlık







KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verielre göre Son 24 saatte yapılan test sayısı 2160 olup, 44 pozitif vakaya rastlanmıştır.




24 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.



31 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2160

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.017.230

Toplam Vaka Sayısı: 95.030

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.440

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 354

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5

Karantinadaki Vaka Sayısı: 349

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 102



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31 Mayıs 2022






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