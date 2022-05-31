Öğretmenlerden iki toplumlu etkinlik: KTÖS ile POED futbol maçı yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve(POED) iki toplumlu etkinlik düzenliyor.

Yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) sendikal ve toplumsal haklar ile ilgili mücadelesinin ya Kıbrıslı Rum Öğretmenler Sendikası nında sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerle sosyal haklar konusunda da duyarlılık göstermektedir. Gerek toplumsal, gerek toplumlararası, gerekse uluslararası olarak bu çalışmalarımız uzun zamandır devam etmektedir. Geçtiğimiz iki yılda pandemi nedeniyle her alanda sekteye uğrayan bu etkinliklerimize, toplumlararası bir sportif faaliyet ile yeniden başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız.

İki toplumun yakınlaşması, iş birliğinin artması ve öğretmenler arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 1 Haziran Çarşamba günü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıslı Rum Öğretmenler Sendikası (POED) arasında Limasol Polemidia Stadyumunda bir futbol maçı gerçekleştirilecektir.