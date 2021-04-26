Ülkemizde 39’u yerel 46 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Son 24 saatte yapılan test sayısı 8495 olup, 39’u yerel 46 pozitif vaka rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 12 kişi Girne Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-2 / Kızılbaş-1/ Düzova-1/ Ortaköy-5/ Hamitköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Yenikent-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1
Girne
Girne Merkez- 8 / Dikmen-1/ Alsancak-3 /
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2/ Maraş-1/ Gülseren-2 / Karakol-1/ Ulukışla-1 / Yeniboğaziçi-1
26 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8495
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 39
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 949. 204
Toplam Vaka Sayısı: 6071
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5272
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 770
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 659
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 677
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1065