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Ülkemizde 39’u yerel 46 pozitif vaka

26 Nisan 2021
KKTC Sağlık Bakanlığı





KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Son 24 saatte yapılan test sayısı 8495 olup, 39’u  yerel 46 pozitif vaka rastlanmış, 93  kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 12  kişi Girne Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-2 / Kızılbaş-1/ Düzova-1/ Ortaköy-5/ Hamitköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Yenikent-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1/ Alsancak-3 /

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Maraş-1/ Gülseren-2 / Karakol-1/ Ulukışla-1 / Yeniboğaziçi-1

26  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8495

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 39

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 949. 204

Toplam Vaka Sayısı: 6071

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5272

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 770

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 659

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 677

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1065





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26 Nisan 2021


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