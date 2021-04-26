Amcaoğlu: Öğrenciler koordineli ve sorunsuz bir şekilde KKTC’ye geldi

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 1 Şubat – 25 Nisan tarihleri arasında 12 bin 135 üniversite öğrencisinin koordineli ve sorunsuz bir şekilde KKTC’ye geldiğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, yükseköğrenim kurumlarında 2020 – 2021 öğretim yılına küresel salgının etkisiyle başlandığına dikkat çekti.

Bakan Amcaoğlu belirli alanlarda uzaktan, uygulama ağırlıklı alanlarda seyreltilmiş eğitime devam edildiğini hatırlattı. Bakan, üniversitelerimizin zorunlu gördüğü bölümlerde de küresel salgın koşullarına uygun bir şekilde seyreltilmiş eğitim gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, 2020 – 2021 Yükseköğrenim eğitim ve öğretim yılı (YÖKAS) verileri ve ilgili makamlardan alınan bilgiler ışığında Güz döneminde üniversitelerimizde 103 bin kayıtlı olmak üzere, 80 bin aktif öğrencinin eğitim aldığını ve bu öğrencilerin 40 bininin ada dışında 40 bine yakınının ise ada içinde eğitim gördüğünü belirtti.

“Bilindiği üzere Bahar Dönemiyle ilgili olarak YÖDAK, YÖK ve üniversitelerimizle gerçekleştirilen toplantılar sonucunda yeni kararlar alınmış, yüz yüze eğitim alması elzem olan alanlarda okuyan öğrencilerimizin adaya gelişi ile ilgili kararlar üretilmiştir” diyen Bakan Amcaoğlu, bu bağlamda 1 Şubat – 25 Nisan tarihleri arasında 12 bin 135 öğrencinin adaya gelişinin koordineli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Bahar Dönemi üniversitelerimizde kayıtlı aktif öğrenci sayısında 80 bin 72 rakamına ulaşıldığını, yine aynı dönemde adada olan yükseköğrenim öğrencisi sayısının ise 52 bin civarına yükseldiğini ifade etti ve şunları ekledi:

“Bugünkü YÖKAS verilerine göre üniversitelerimizde 80 bin 72 aktif öğrencimiz vardır. 68 bin 928 öğrencimiz gerekli öğrenci muhaceret işlemlerini tamamlamıştır. 12 bin civarı KKTC uyruklu yükseköğrenim öğrencisinin öğrenci muhaceret izni almadığı dikkatlerden kaçmamalıdır. Eğitim kalitesine önem vererek gelecek yılın plan ve programıyla ilgili çalışmalarımız artarak devam edecektir. Üniversitelerimiz, YÖK ve YÖDAK’la gerekli çalışmaları yapıp önümüzdeki yıldaki hedef ve çalışmaları da kamuoyuyla paylaşılacaktır.”