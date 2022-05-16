Ülkemizde 39 pozitif vakaya rastlandı
KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülkemizde toplam 12.913 test yapıldı. 39 pozitif vakaya rastlandı.
Bakanlığı’nın paylaştığı veriler
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.913 olup, 39 pozitif vakaya rastlanmıştır. ”
14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.913
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.919.686
Toplam Vaka Sayısı: 94.453
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.775
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 443
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7
Karantinadaki Vaka Sayısı : 435
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
193