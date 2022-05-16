Kıbrıs

Ülkemizde 39 pozitif vakaya rastlandı

16 Mayıs 2022
KKTC Sağlık Bakanlığı







KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülkemizde toplam 12.913 test yapıldı. 39 pozitif vakaya rastlandı.




Bakanlığı’nın paylaştığı veriler

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.913 olup, 39 pozitif vakaya rastlanmıştır. ”



14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.913

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.919.686

Toplam Vaka Sayısı: 94.453

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.775

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 443

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7

Karantinadaki Vaka Sayısı : 435

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
193



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16 Mayıs 2022


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