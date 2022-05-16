Spor

Time Attack & Auto Show organizasyonuna ilgi büyük

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği yarış festivali, “Time Attack & Auto Show”, dün Cemsa Sporting Center’de seyircilerin büyük ilgisiyle yapıldı

16 Mayıs 2022
Time Attack & Auto Show organizasyonuna ilgi büyük







Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve büyük ilgi gören “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile Cemsa Sporting Center’de dün yapıldı. 2022 sezonunda üç ‘Race Fest’ organizasyon yapmayı planlayan dernek, yılın ilk “Time Attack & Auto Show” organizasyonunu gerçekleştirirken, hem katılımcıların, hem de seyircilerin ilgisi büyük oldu. 200’ün üzerinde aracın sergilendiği etkinlikte çeşitli derecelendirmeler yapılarak ödüller verildi. Gün boyu Dj Joker’in setleriyle eğlenen seyirciler ise “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışında oldukça heyecanlı anlar yaşadılar. Öğleden sonra saat 14.00’te kapıların açılmasıyla başlayan etkinlikte; “Time Attack” yarışı 17.00 civarı başladı ve yaklaşık 4 saatin sonunda dereceye girenler belirlendi. Ön çeker, Arka çeker ve Dört çeker kategorilerinde büyük çekişme yaşanırken, Crosskart aracıyla İbrahim Yücebaş özel kategoride yarışarak seyircilere keyifli dakikalar yaşattı. Drift gösterileriyle de renk katılan organizasyonda 67 yarışçı piste çıktı. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atan yarışçılardan en iyi dereceyi Mitsubishi Lancer Evo 6 aracıyla, 1 dakika 56,795 saniyelik derecesiyle Doğa Koyuncu elde etti. Crosskart aracıyla 1 dakika 57,048 saniyelik derece elde eden İbrahim Yücebaş ikinci olurken, Mitsubishi Lancer Evo 9 ile İzer Özvurulmuş 2 dakikanın altına inmeyi başaran üçüncü isim oldu ve genel klasman üçüncüsü oldu. Güven Sigorta, Capital Radyo, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Comment Printing’in katkılarıyla hayata geçirilen etkinlikte 4 çeker kategorisini de Doğa Koyuncu kazandı. İzer Özvurulmuş ikinci olurken, Mitsubishi Lancer Evo 6 ile 2 dakika 00,688 saniyelik derece elde eden Cenk Toksoy üçüncü oldu. Ön çeker kategorinin birincisi, Honda Civic aracıyla Kemal Topcuoğlu oldu. Onu ikinci olarak Orhan Olkanlı ve üçüncü olarak Mehmet Erginsoylu takip etti. Arka Çeker kategorinin birincisi, klasik slalom yarışlarında da birinciliği kimselere kaptırmayan tecrübeli isim Aykut Sokollu oldu. Ahmet Bağrıaçık ikinci, Ahmet Öksüzoğluları üçüncü oldu. 2 kadın pilotun da pistte çıktığı organizasyonda Gölgem Paşa birinci, Huri Bağrıaçık ikinci oldu. Organizasyon sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.




 



 

Genel Klasman ilk 10:

 PilotNo.AraçDerece
1Doğa Koyuncu6Mitsubishi Lancer Evo 61:56,795
2İbrahim Yücebaş1Crosskart1:57,048
3İzer Özvurulmuş47Mitsubishi Lancer Evo 91:59,778
4Kemal Topcuoğlu74Honda Civic2:00,011
5Cenk Toksoy4Mitsubishi Lancer Evo 62:00,688
6Aykut Sokollu20Ford Escort MKII2:00,962
7Önder Önderoğlu12Mitsubishi Lancer Evo 82:02,310
8Hüseyin Genç8Mitsubishi Lancer Evo 62:02,618
9Ahmet Bağrıaçık5Nissan Skyline2:03,093
10Ahmet Öksüzoğluları18Nissan Silvia S132:03,323

 

4 Çeker Kategorisi:

 PilotNo.AraçDerece
1Doğa Koyuncu6Mitsubishi Lancer Evo 61:56,795
2İzer Özvurulmuş47Mitsubishi Lancer Evo 91:59,778
3Cenk Toksoy4Mitsubishi Lancer Evo 62:00,688

 

Ön Çeker Kategorisi:

 PilotNo.AraçDerece
1Kemal Topcuoğlu74Honda Civic2:00,011
2Orhan Olkanlı72Honda Integra DC52:04,232
3Mehmet Erginsoylu68Honda Civic2:04,607

 

Arka Çeker Kategorisi:

 PilotNo.AraçDerece
1Aykut Sokollu20Ford Escort MKII2:00,962
2Ahmet Bağrıaçık5Nissan Skyline2:03,093
3Ahmet Öksüzoğluları18Nissan Silvia S132:03,323

 

Özel Kategori:

 PilotNo.AraçDerece
1İbrahim Yücebaş1Crosskart1:57,048

 

Kadınlar Kategorisi:

 PilotNo.AraçDerece
1Gölgem Paşa7Subaru WRX STI2:05,258
2Huri Bağrıaçık36Nissan Skyline2:15,370

 

 



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16 Mayıs 2022


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