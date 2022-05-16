Time Attack & Auto Show organizasyonuna ilgi büyük

Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve büyük ilgi gören “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile Cemsa Sporting Center’de dün yapıldı. 2022 sezonunda üç ‘Race Fest’ organizasyon yapmayı planlayan dernek, yılın ilk “Time Attack & Auto Show” organizasyonunu gerçekleştirirken, hem katılımcıların, hem de seyircilerin ilgisi büyük oldu. 200’ün üzerinde aracın sergilendiği etkinlikte çeşitli derecelendirmeler yapılarak ödüller verildi. Gün boyu Dj Joker’in setleriyle eğlenen seyirciler ise “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışında oldukça heyecanlı anlar yaşadılar. Öğleden sonra saat 14.00’te kapıların açılmasıyla başlayan etkinlikte; “Time Attack” yarışı 17.00 civarı başladı ve yaklaşık 4 saatin sonunda dereceye girenler belirlendi. Ön çeker, Arka çeker ve Dört çeker kategorilerinde büyük çekişme yaşanırken, Crosskart aracıyla İbrahim Yücebaş özel kategoride yarışarak seyircilere keyifli dakikalar yaşattı. Drift gösterileriyle de renk katılan organizasyonda 67 yarışçı piste çıktı. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atan yarışçılardan en iyi dereceyi Mitsubishi Lancer Evo 6 aracıyla, 1 dakika 56,795 saniyelik derecesiyle Doğa Koyuncu elde etti. Crosskart aracıyla 1 dakika 57,048 saniyelik derece elde eden İbrahim Yücebaş ikinci olurken, Mitsubishi Lancer Evo 9 ile İzer Özvurulmuş 2 dakikanın altına inmeyi başaran üçüncü isim oldu ve genel klasman üçüncüsü oldu. Güven Sigorta, Capital Radyo, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Comment Printing’in katkılarıyla hayata geçirilen etkinlikte 4 çeker kategorisini de Doğa Koyuncu kazandı. İzer Özvurulmuş ikinci olurken, Mitsubishi Lancer Evo 6 ile 2 dakika 00,688 saniyelik derece elde eden Cenk Toksoy üçüncü oldu. Ön çeker kategorinin birincisi, Honda Civic aracıyla Kemal Topcuoğlu oldu. Onu ikinci olarak Orhan Olkanlı ve üçüncü olarak Mehmet Erginsoylu takip etti. Arka Çeker kategorinin birincisi, klasik slalom yarışlarında da birinciliği kimselere kaptırmayan tecrübeli isim Aykut Sokollu oldu. Ahmet Bağrıaçık ikinci, Ahmet Öksüzoğluları üçüncü oldu. 2 kadın pilotun da pistte çıktığı organizasyonda Gölgem Paşa birinci, Huri Bağrıaçık ikinci oldu. Organizasyon sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.

Genel Klasman ilk 10:

Pilot No. Araç Derece 1 Doğa Koyuncu 6 Mitsubishi Lancer Evo 6 1:56,795 2 İbrahim Yücebaş 1 Crosskart 1:57,048 3 İzer Özvurulmuş 47 Mitsubishi Lancer Evo 9 1:59,778 4 Kemal Topcuoğlu 74 Honda Civic 2:00,011 5 Cenk Toksoy 4 Mitsubishi Lancer Evo 6 2:00,688 6 Aykut Sokollu 20 Ford Escort MKII 2:00,962 7 Önder Önderoğlu 12 Mitsubishi Lancer Evo 8 2:02,310 8 Hüseyin Genç 8 Mitsubishi Lancer Evo 6 2:02,618 9 Ahmet Bağrıaçık 5 Nissan Skyline 2:03,093 10 Ahmet Öksüzoğluları 18 Nissan Silvia S13 2:03,323

4 Çeker Kategorisi:

Pilot No. Araç Derece 1 Doğa Koyuncu 6 Mitsubishi Lancer Evo 6 1:56,795 2 İzer Özvurulmuş 47 Mitsubishi Lancer Evo 9 1:59,778 3 Cenk Toksoy 4 Mitsubishi Lancer Evo 6 2:00,688

Ön Çeker Kategorisi:

Pilot No. Araç Derece 1 Kemal Topcuoğlu 74 Honda Civic 2:00,011 2 Orhan Olkanlı 72 Honda Integra DC5 2:04,232 3 Mehmet Erginsoylu 68 Honda Civic 2:04,607

Arka Çeker Kategorisi:

Pilot No. Araç Derece 1 Aykut Sokollu 20 Ford Escort MKII 2:00,962 2 Ahmet Bağrıaçık 5 Nissan Skyline 2:03,093 3 Ahmet Öksüzoğluları 18 Nissan Silvia S13 2:03,323

Özel Kategori:

Pilot No. Araç Derece 1 İbrahim Yücebaş 1 Crosskart 1:57,048

Kadınlar Kategorisi: