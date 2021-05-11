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Ülkemizde 24’ü yerel 33 pozitif vaka

11 Mayıs 2021
KKTC Sağlık Bakanlığı





KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 9010 olup, 24’ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 5 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-4 / Yenikent-2 / K.kaymaklı-3 / Sanayi Bölgesi-2 / Hamitköy-2/ Metehan-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez-4 / Edremit-1

Gazimağusa

Çanakkale- Bölgesi -1

Güzelyurt

Aşağı Bostancı-1

11Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9010

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 24

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.076. 237

Toplam Vaka Sayısı: 6750

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6206

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 511

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 448

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 66
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 702

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3003





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11 Mayıs 2021


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