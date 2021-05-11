Kıbrıs

Mağusa’da ki yangın korkuttu

11 Mayıs 2021
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Bugün saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa eski yolununun Tuzla kavşağında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın çıktı.

Yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, sazlıklar, 20 adet akasya ağacı ile Cevdet Yenaralı’ya ait yarım dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı.

Aynı şahsa ait bir adet konteyner yangından zarar gördü. Yangına polis itfaiye sivil savunma ekiplerinin yanı sıra çevre halkı müdahale etti. Soruşturma devam etmektedir.

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11 Mayıs 2021


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