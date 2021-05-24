Ülkemizde 13’ü yerel 16 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 8582 olup, 13’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.

5 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara -1 / Değirmenlik-1/ Kızılay-1 / Haspolat-2

Girne

Girne Merkez- 1 / Çamlıbel-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa

Sakarya-2 / Karakol-1

Lefke

Yedidalga-1

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8582

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 167. 790

Toplam Vaka Sayısı: 7103

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6778

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 264

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 79

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 912

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5955