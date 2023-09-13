Ülkede yıllardır kaçak olan zanlılar tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek, tutuklanan yabancı uyruklu 14 kişi dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Ebrar Kiriş olguları aktardı.

Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde 14 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, tutuklanan Khondakar Baitul Anam’nin (E-32-İşsiz-Bangladeş) 15 Ekim 2017 tarihinden itibaren 2 bin 155 gün, Abdur Rehman’ın (E-33-İşsiz-Pakistan) 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren 151 gün, MD Helal Uddın’nin (E-47-İssiz-Bangladeş) 162 gün, Abdur Rahim’in (E-35-İşsiz- Bangladeş) 154 gün Shala Uddın’in (E-40-İşsiz-Bangladeş) 162 gün, Osakioyamen Bazuaye’nin (E-38-işsiz-Nijerya) 1225 gün, Masango Lemuel Ndobo’nun (E-33-işsiz- Kamerun) 1374 gün, Klisdom Nwachukwu’nun (E-20-işsiz- Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, Chukwudi samson Igwe’nin (E-23-İşsiz- Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343gün, Daniel Chukwudi Nkwo’nun (E-22-İşsiz-Nijerya) 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren 885 gün, Innocent Chinweoke Chibuike’nin (E-37-İşsiz-Nijerya) 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1073 gün, Kenechukwu Christian Okeke’nin (E-32- İşsiz-Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343 günEghosa Edwin Ogbeborn’in (E-39-İşsiz-Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343 gün ve Monday Onu’nun (E-31-işsiz- Nijerya) ise 8 Ocak 2022 tarihinden itibaren 609 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerini söyledi. Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, yabancı uyruklu 14 zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

(Kamalı Haber)