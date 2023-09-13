2’nci Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde ikincisi düzenlenen Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

LTB’den verilen bilgiye göre, birincilik ödülü Gülnur Tokay, ikincilik ödülü Veysi Canateş, üçüncülük ödülü Mine Kurtel, Burçin Özkuş Özel Ödülü Özgür Özsaygın ve Zerrin Erdilek Özel Ödülü de Mehmet Hoca’ya gitti.

Yarışmaya sunulan 30 eser Lefkoşa Sergi Salonunda sergilenecek. Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı 3 Ekim Salı günü saat 19.00’da Merkez Lefkoşa Sergi Salonunda yapılacak.

Yarışma, LTB sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihî ve turistik mekânların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenlendi. Serbest-renkli kategorisinde 115 fotoğraf Nilgün Güney, Emel Sefer, Mehmet Türkelman tarafından değerlendirildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı seçici kurulu ziyaret etti.