Ülke geneli planlı elektrik kesintisi devam edecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Ülke geneli planlı elektrik kesintisi devam edecek

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Teknecik Elektrik Santrali
14 Ocak 2023 Cumartesi günü Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen jeneratör arızasının devam etmesi nedeni ile 17:00 ile 22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1’er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.
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Tags:elektrikKıb-TekKKTCTeknecik Elektrik Santrali
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