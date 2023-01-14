Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'Batı Trakya' ziyaretine tepki - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ‘Batı Trakya’ ziyaretine tepki

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in iki günlük Batı Trakya ziyareti, Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin tepkisine yol açtı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Gümülcine’deki halka sesleniş konuşmasında, Batı Trakya Türk azınlığının mevcut sorunlarıyla ilgili elle tutulur hiçbir ifade kullanılmadığı belirtildi.

Miçotakis’in konuşmasında, gerçeklerle yüzleşmekten kaçındığı ve azınlığın durumu ile ilgili “pembe tablo” çizdiği kaydedilen açıklamada, hem azınlığı hem de dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışmasının kabul edilebilir bir durum olmadığı vurgulandı.


“Bölgemize bize yapılan zulmün yakından görülmesi için davet ediyoruz”

Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının Yunan ve Avrupa bayrağı altında uyum içinde yaşamakla ilgili bir sıkıntısı olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Azınlığın, gösterdiği bu büyük sabrın karşılığını alamamakla, onca sorunun görmezden gelinmesi ve muhatap alınmamasıyla ilgili sorunları var. Biz de Başbakan gibi Avrupalıları bölgemize bize yapılan zulmü yakından görmeleri için davet ediyoruz.”

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Tags:Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
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