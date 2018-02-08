Ulaş Gökçe: Mucize budur

Akademisyen Ulaş Gökçe soysal medya hesabından Mağusa Suriçi’nde 30-40 gencin atıl durumda olan bir pasajı alarak tamir ettiklerini duyurdu. Gökçe, “Burası gençlerin merkezi olacak. Çevreci, vegan ve vejetaryen bir yer. Güzel müzik, ucuz kitap, ucuz derslerin, ev işi yemeklerin ve güzel kahvenin olduğu bir yer.Mucize budur. Mucize, bir gün piyangodan sana 1 milyon dolar çıkması ve senin bu parayla bir şey yaratman değildir. Mucize denilen şey işte böyle yoktan var etmektir. Onlarla dayanışmak ister misiniz?”dedi

İşte Gökçe’nin paylaşımı:

Ben size yakınma ve durmadan mağduru oynama NE DEĞİLDİR’i anlatayım. Size milyonları olan kooperatiflerin ve sendikaların yapmadığını anlatayım. Size cafe’lerin aydınlarının yapamadıklarını anlatayım.

Mağusa Suriçi’nde tamamen ve kısmen atıl pasajlar var. Bu pasajlardan birini 30-40 genç aldı. Pasajların dükkânlarını kiraladılar. Gençlerin çoğunun sabit veya yüksek geliri yok. Kimisi asistan, kimisi müzisyen, kimisi yarı zamanlı öğretim elemanı, kimisi ressam, kimisi işçi veya esnaf veya zanaatkar… Bu nedenle her bir dükkânı 5-6 genç kiraladı. Pasajı tamir ettirmek için kaynak olmadığından gençler burayı kendi elleriyle tamir etmeye çalışıyorlar. Her bir dükkân farklı bir konseptle ve farklı alanda hizmet verecek. Pasajı tamir etmek için dahi kaynak sıkıntısı olduğundan gençler zaman zaman dayanışma etkinliği düzenliyorlar. 4 Şubat’ta yapılan bu etkinliğe ben de katıldım. 15 TL gibi dayanışma katkılarıyla etkinlikte yer alabiliyorsunuz. Bunun yanında kimisi kitap, kimisi annesinin yaptığı zeytinlileri, kimisi ise elleriyle yaptığı küpe-bilezikleri satıp pasajın tamirine kaynak bulmaya çalışıyor. İğneyle kuyu kazıyor gençler.

Yakınmadan, ağlamadan, şikâyet etmeden, kimseden yardım istemeden bir iş yaratmaya çalışıyorlar. Kimsenin bu işi yapmasını beklemeden yapıyorlar. Hiç paraları olmadan bu işe başladılar. 5 liraya, 10 lira katıp bu işe girdiler. 30 bine 20 bini katarak başlamadılar bu işe.

Burası gençlerin merkezi olacak. Çevreci, vegan ve vejetaryen bir yer. Güzel müzik, ucuz kitap, ucuz derslerin, ev işi yemeklerin ve güzel kahvenin olduğu bir yer.

Mucize budur. Mucize, bir gün piyangodan sana 1 milyon dolar çıkması ve senin bu parayla bir şey yaratman değildir. Mucize denilen şey işte böyle yoktan var etmektir. Onlarla dayanışmak ister misiniz?