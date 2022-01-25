UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Rüstemoğlu, Dünya Gümrük Günü kapsamında açıklamalarda bulundu

“Gümrük, ticaretin yönlenmesinde önemli rol oynuyor”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Rüstemoğlu Dünya Gümrük Günü kapsamında konuşarak, gümrük kavramının mali bir vergi anlayışı olarak ortaya çıktığını ve sanayi devrimi sonrasında gümrük rejiminin çeşitlilik kazandığını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Rüstemoğlu açıklamasında, gümrüğün süreç içerisinde ticaretin yönlendirilmesinde, ulusal ekonomilerin uluslararası piyasalardan daha çok kazanım elde etmelerinde ve ulusal sanayinin teşvikinde önemli rol oynayan bir araca dönüştüğünü de ifade etti.

Dünya Gümrük Teşkilatı’nın 26 Ocak 1953 tarihinde 17 ülkenin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirmesi nedeniyle söz konusu tarihin Dünya Gümrük Günü olarak kutlandığını kaydeden Rüstemoğlu, “17 üye ülke ile kurulan Dünya Gümrük Teşkilatı, bugün 183 üyeye ulaştı ve bu ülkeler dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 98’ini ellerinde tutuyor” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Rüstemoğlu, Dünya Gümrük Teşkilatı ülkelerinin kaçakçılıkla mücadelede de işbirliğinde bulunduklarını belirterek, “Bu kapsamda ülkelerin ilgili birimlerince her yıl operasyonlar gerçekleştiriliyor. Özellikle sigara, ilaç ve uyuşturucu gibi maddelere yönelik üye ülkeler arasında bir eşgüdüm sağlandı” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlamında ise gümrük vergilerinin önemli bir tartışma konusu olduğunu aktaran Rüstemoğlu, gerek siyasi tanınmamışlık, gerekse Türkiye haricindeki ülkelerle doğrudan ticaretin çok az olmasının ülkeye olumsuz bir yansıması olduğunu söyledi.

Rüstemoğlu, gümrük vergilerinin yüksek oluşunun özellikle ithal malların fiyatlarında da artışa neden olduğunu işaret ederek, “Pek çok ürünün daha pahalıya mal edilmesi nedeniyle satış fiyatları da yükseliyor. Fiyatların genel düzeyinin artması ise enflasyona yol açıyor” dedi.