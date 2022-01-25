KıbrısManşet

639 yeni vaka

25 Ocak 2022
KKTC-koronavirüs-vaka-sayısı





Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.025  olup, 639 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 576 kişi taburcu edilmiştir.




311 kişi Lefkoşa, 114 kişi Girne, 86 kişi Gazimağusa, 68 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  639

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı:  639

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709

Toplam Vaka Sayısı: 51.677

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4995

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4936

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1712

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  280
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3446

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   118155



Etiketler
25 Ocak 2022


Başa dön tuşu