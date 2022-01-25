Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Okullar grubuna bağlı Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu açıklamada bulunarak “Girne Koleji olarak yeni kampüslerimizle birlikte daha da güçlenerek büyüyoruz” dedi.

Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu açıklamasında, pandemi döneminde yaşanan eğitim alanındaki problemlerle ilgili konuşarak, “Mart 2020’den itibaren yaşanan olağanüstü koşullar sebebiyle eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramasıyla oluşan akademik, sosyal ve duygusal kayıplar ciddi boyutlara ulaşmıştır. Özellikle temel becerilerde oluşan eksiklikler ve yetersizliklerin giderilmemesi toplum ve ekonomi için uzun vadede ciddi kayıplara neden olabilir. Bu kayıpları yok sayarak eğitim öğretim süreçlerine devam etmek mümkün değildir. Türkiye’de telafi sürecine yönelik yapılan düzenlemelerin genel olarak okul takvimi, ders saatleri ve öğretilecek içerik ve kazanımlar odağında olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, yüz yüze eğitim öğretime ara verilen dönemde kaybedilen zamanın telafisi için ilave öğrenme zamanı yaratmaya yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş, telafi eğitimi için yaz tatilinin kısaltılması, eğitim öğretim yılının uzatılması gibi ek zaman yaratmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Öğrenmenin sürdürülmesine yönelik çabaların yanı sıra, her öğrenci için eşit koşullarda uzaktan eğitime erişim mümkün olmadığından, başta dezavantajlı öğrenciler olmak üzere tüm öğrencileri kapsayacak etkili bir telafi programının bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin sosyal ve duygusal iyi olma halleri önceliklendirilmeli, öğrencilerin öğrenme kayıplarını tespit edecek geçerli, güvenilir ve süreç odaklı bir ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsenmeli, okulların ihtiyaçları esas alınmalı ve en önemlisi yalnızca geriye dönük kayıp odaklı bir planlama değil, mevcut sınıf düzeyi ile uyumlu bir planlama yapılmalıdır. En önemlisi de gelecekte yaşanabilecek olası doğal afet ve salgın gibi durumlarda eğitim öğretimin sürdürülmesi ve öğrenme kayıplarının azaltılması için önceden hazırlanmış eğitimde acil durum eylem planının oluşturulması gerekmektedir” dedi.

Yeni okul ikliminin 3 temel prensibi hakkında da açıklamada bulunan Cambazoğlu, “Okul iklimi, okuldan okula değişim gösteren, okul içi ve dışındaki tüm paydaşların (öğretmen, öğrenci, okul personeli ve veli) sosyal bağlarını ve ilişkilerini, okuldaki eğitsel ve yönetsel süreçlere katılımlarını, fiziksel ve duygusal güvenliklerini, organizasyon yapılarının toplam kalitesini ve karakterini yansıtan, bu mekanizmaların nasıl işlediğini ortaya koyan bir göstergeler bütünüdür. Girne Koleji Akademik kurulumuz ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin akademisyenlerinin de dahil olduğu Girne Koleji Pandemi Kurulumuz ile yeni okul iklimini oluştururken 3 temel prensibi baz aldık ve bunlar;

1.Öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim personelinin güveliğine ve sağlık süreçlerine öncelik vermek

2.Öğrencilerin EQ [Emotional Quotient(duygusal zeka)] alanında iyi olma halini desteklemek 3.Akademik başarıyı güçlendirmek” şeklinde belirtti.