UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. İme Akanyeti gerekli çalışmaların yapılmaması ve önlemlerin alınmaması durumunda Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nın vahşi depolama alanına dönüşeceğini belirtti

Tesiste çıkan yangınların kanser ve üreme bozukluklarına sebebiyet veren kirleticileri yayma olasılığı yüksek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İme Akanyeti, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanında geçtiğimiz hafta başlayan yangının çevre ve insan sağlığı açısından birçok sorunu tekrar gündeme getirdiğini aktardı.

Tesisin Avrupa Birliği finansmanı ile tamamlandığı ve 2012 yılında çöp kabulüne başladığını anımsatan Akanyeti, “Düzenli depolama alanları vahşi depolama alanlarından farklı olarak, yer altı sularını, toprağı, hava kalitesi ve insan sağlığını koruyup olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli tüm koşulların sağlandığı uygulamalardır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Akanyeti, Güngör tesisinin işleme alınmasından bu yana bazı belediyelerin evsel katı atık problemine çözüm olduğunu dile getirerek, “Ancak ne yazık ki birçok belediye hala atıklarını vahşi depolama sahalarına bırakıyor” dedi.

Bir an önce gerekli transfer ve materyal kazanım merkezlerinin inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken Akanyeti, “Kaynağında ayrıştırma, yeniden kullanım ve geri-dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi, sürdürülebilir atık yönetimi açısından elzemdir” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Akanyeti, Güngör gibi düzenli depolama alanlarında yangın çıkmasını önlemek için alana sadece uygun atık türlerini kabul etmek ve tesisin tekniğine uygun olarak işletildiğinden emin olmak gerektiğini söyleyerek, “Ne yazık ki tesise evsel nitelikli atıklar dışında kabul edilmemesi gereken tıbbi, inşaat ve tehlikeli atıklar da yıllardır kabul ediliyor” dedi.

Son zamanlarda sık sık tekrarlayan yangınların da tesisin doğru işletilmediğinin bir göstergesi olduğuna işaret eden Akanyeti, bu bağlamda tesisin işletilmesinden ve katı atık yönetiminden sorumlu tüm yetkililerin kapsamlı bir çözüm üretmelerinin ve ivedilikle hayata geçirmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Akanyeti, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda milyonlarca Euro harcanarak inşa edilen Güngör tesisinin kısa sürede vahşi depolama alanına dönüşeceği uyarısında bulunarak, “Ayrıca Katı Atık Tesislerinde çıkan yangınlar karbondioksit ve kül yanında dioksin ve furan gibi, kanser ve üreme bozukluklarına sebebiyet veren kirleticilerin salınımına sebep oluyor” hatırlatmasında bulundu.

Özellikle şiddetli rüzgârların etkisi ile bu kirleticilerin yaşama alanlarına ulaşabileceğini de kaydeden Akanyeti, bu kirleticilere maruz kalan insanların sağlığının risk altına girebileceğini belirtti.