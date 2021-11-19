‘GAÜ Aşı Merkezi’ Covid-19 antijen testi ve aşılama hizmetlerine devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde hizmet veren Aşı Merkezi antijen ve aşılama hizmetlerine hız kesmeden devam ederken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın annesi İsmet Tatar’da aşı olmak için GAÜ’yü tercih etti.

Sağlık Bakanlığına bağlı GAU Smart Health Life Center bünyesinde Aşı Merkezi kanalıyla GAÜ öğrencilerine, çalışanlarına ve civar halkına ücretsiz bir şekilde olarak hizmet veren merkez, aşılamalarına hız kesmeden devam ediyor. Antijen ve aşı işlemlerinin gerçekleştiği GAÜ Aşı Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın annesi İsmet Tatar ve ünlü gazeteci Heidi Trautmann’da aşılarını yaptırdı.

GAU Pandemi Komitesi’nden yapılan aşının önemi hakkında açıklamada, “Aşı bulaş riskini 7 kat azaltır, aşı olan kişinin hasta olma riski 49 kat azalır ve aşı olan kişinin ölüm riski 32 kat daha azdır. Pandemiden kurtulmanın altın standardı aşılamadır” ifadelerine yer verildi.