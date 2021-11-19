DAÜ’de açık hava film gösterimi düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sinema Kulübü ve İletişim Fakültesi’nin desteği ile pandemi sebebiyle uzun zamandır beraber film izleyemeyen sinemaseverler açık hava film gösteriminde buluştu. Sinema salonlarının pandemi sebebi ile uzun zaman kapalı kalması, kısıtlamaların azaltıldığı günümüzdeyse sağlık riski nedeni ile kalabalık gruplar halinde film izleyemeyen DAÜ’lü öğrenciler, açık havada film izlemenin keyfini yaşadı. İletişim Fakültesi bahçesinde düzenlenen gösterimde, başrolünde Natalie Portman’ın yer aldığı, Altın Küre ve Akademi ödüllü Black Swan (Siyah Kuğu) filmi izleyici ile buluştu.

Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç: “DAÜ Sinema Kulübü yeni akademik yılda, yeni projeleriyle öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor”

DAÜ Sinema Kulübü danışmanı Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç, araya giren pandemi sürecinde kulüp aktivitelerine ara vermek zorunda kaldıklarını, ancak güncel şartlar dahilinde aktivitelerini tekrar canlandırmaya başladıklarını ifade ederken şunları ekledi “Açık Hava Sineması konseptini hayata geçirmek, uzun bir zamandır arzuladığımız bir çalışmaydı. Sadece İletişim Fakültesi değil, diğer birçok fakülteden öğrencinin ve üniversite çalışanlarının da etkinliğe katılması, birlikte film izlemeyi özleyen bir izleyici potansiyeline işaret ediyor. Özellikle günümüzde, farklı teknolojilerde ve platformlarda film izlemenin bireysel formlara dönüştüğüne tanık olsak da, keşfinden bu yana sinemanın kolektif seyir deneyiminin yeri ve tadı her zaman bir başka olmuştur; öyle de olmaya devam edecektir”.

Hava koşulları el verdikçe ve özellikle bahar döneminde, kampüs içinde düzenli film gösterimlerini organize etmeye devam edeceklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Boğaç, ayrıca Gazimağusa surlar içinde yer alacak daha geniş kapsamlı açık hava film gösterimleriyle de Kıbrıslıların sosyal yaşamının ve kamusal alan katılımının merkezinde yer alan 1950’li yıllardaki kolektif ve nostaljik film seyir deneyimlerini tekrar canlandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Gösterime katılan öğrenciler ise deneyimlerini şöyle ifade ettiler:

Halil Efe Akdemir: Pandemi nedeniyle okulda uzun zamandır etkinlik yapamıyorduk. Güvenli bir ortamda altmıştan fazla kişiyle filmi izlemek ve birbirimizi tanımasak bile o filmin bize hissettirdiği duyguları birlikte hissetmek, yeniden öğrenci olduğumuzu hatırlamak ve teknolojinin dışında bir arada olmak çok özlediğim bir deneyimdi.

Yağmur Kayapınar: Arkadaşlarımla fakültemizin çimlerinde yayılarak film izlemek benim için aşırı pozitif yüklüydü, her sahnesi hafızamda olan bir filmden bile inanılmaz keyif aldım; hatta öyle ki tüm arşivimi aynı ortamda en baştan izleyebilirim. Umuyorum bunu çok sık gerçekleştirebiliriz ve ben film arşivimi hepinizle paylaşabilirim.

Rohat Arslan: Uzun süre yalnız zaman geçirdiğimiz bir dönemden sonra arkadaşlarımla birlikte aynı anda film izlemek çok keyifli ve zevkli bir etkinlikti. Hem sınıf arkadaşlarımla ilişkilerimde adaptasyon sağlayan hem de motive edici bir aktivite oldu.

Aydın Çınaroğlu: Uzun bir aradan sonra yüz yüze fakültenin bahçesinde toplanmak beni çok mutlu etti. Samimi ve güzel bir ortamdı. Hep birlikte olmanın verdiği güzellikle filmi izledik ve bu durum kaynaşmamıza sebep oldu.

Yağmur Kaymak: Evlere kapandığımız dönemden sonra açık havada birlikte film izlemek harika bir duyguydu. Sinema kulübüne bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum. Umarım daha çok yapılır ve birlikte çimlere yayılıp güzel filmler izlemeye, sohbetler etmeye devam ederiz.