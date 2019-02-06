Eğitim

UKÜ’de “Temel Eğitimde Sorunlu Çözümler” İrdelendi

6 Şubat 2019

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ( UKÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından organize edilen “Temel Eğitimde Sorunlu Çözümler” adlı etkinlikte, temel eğitimdeki başlıca sorunlar arasında yer alan birleştirilmiş sınıf uygulaması, taşımalı eğitim uygulaması ve yatılı eğitim uygulaması irdelendi.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Doç. Dr. Kemal Köksal, söz konusu uygulamalara değinerek birleştirilmiş sınıf uygulamasını, farklı sınıflardaki öğrencilerin bir öğretmen tarafından, tek derslikte yetiştirildiği eğitim uygulaması olarak tanımladı. Köksal, birleştirilmiş sınıf uygulamasında çocukların yardımsever bir tutumla, birlikte iş görme, bireysel kazanç yerine paylaşma ve farklılıklara saygı duyma alışkanlığı kazanabileceğine dikkat çekti.

Köksal, taşımalı eğitim uygulamasının da bölgede okulu olmayan, nüfusu az veya dağınık yerlerde yaşayan temel eğitim çağındaki çocuklar ile birleştirilmiş sınıflı okullarda okuyan öğrencilere daha nitelikli eğitim vermek amacıyla oluşturulan bir uygulama olduğunu açıkladı.  Çözüm odaklı tercih edilen bu eğitim sisteminin zamanla sorun haline geldiğini vurgulayan Köksal, taşımalı eğitimde en çok zorluğu çeken kesimin özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrenciler olduğunu hatırlattı.

Yatılı eğitim uygulamasının zamanla çözüm niteliğini kaybederek, sorun haline dönüştüğünü belirten  Köksal, farklı yaş gruplarındaki çocukların aynı ortamda bulunmalarının sağlıklı olmadığını ve bu çocukların yatak odalarıyla duş yerlerinin yeterli donanımdan uzak olduğunun altını çizdi.

Kemal Köksal, sorgulayan, tartışan, analitik düşünen bireyler yetiştirerek, söz konusu eğitim uygulamalarının ileride daha iyiye gidebileceğini aktardı. Bu tür sorunların çözülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın birleşmiş sınıflara özgü program hazırlaması gerektiğini bildiren Köksal, öğretmenlerin de hizmet içi eğitim almaları gerektiğini dile getirdi.

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