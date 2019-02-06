Hellas Sat 4 fırlatıldı

Yunanistan’ın “Hellas Sat 4” isimli yeni uydusu, dün akşam Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan bayraklarıyla birlikte uzaya fırlatıldı.

“Hellas Sat 4”’ün “Lockheed Martin” şirketinin inşa ettiği en büyük ticari uydu olduğuna dikkati çeken Fileleftheros, uydunun benzeri görülmemiş yeni teknolojileri bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Güney Kıbrıs Ulaştırma, Bayındırlık ve İletişim Bakanı Vassiliki Anastasiadou, dört yıllık yorucu bir çalışma ve uğraştan sonra Kıbrıs ve Yunanistan için büyük bir gün olduğunu söyledi.

Hellas Sat 4’ün (Kıbrıs saatiyle) dün gece yarısı fırlatıldığı Fransız Guyanası’ndaki Kourou Uzay Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Anastasiadou, Avrupa, Afrika ve Asya’da telekomünikasyon hizmetleri için birçok fırsat sunarak Hellas Sat’ın kapasitesini artıracağı için bunun unutulmaz bir adım olduğunu belirtti.

Hellas Sat’ın siyasi ve ticari önemine dikkat çeken Vassiliki Anastasiadou, “Kıbrıs ve Yunanistan bayraklarının uyduyla birlikte uzayda olmasından büyük heyecan duyuyoruz. Bu gün bizim için bir gurur günüdür. Ariane VA 247’ye iyi uçuşlar dileriz” dedi.