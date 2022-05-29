UKÜ’de Kıbrıs, kadın ve şiir temalı “Şiirden Kadınlar” resim sergisi düzenleniyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) ve KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde 30 Mayıs 2022- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında Kıbrıs, kadın ve şiir temalı “Şiirden Kadınlar” resim sergisi düzenleniyor.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı, Ressam Doç. Dr. Ferhunde K. Öner’in Kıbrıslı Türk kadın şairlerinin portrelerinden oluşan kişisel eserleri sergide izlenime sunuluyor.

UKAMER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç sergide Urkiye Mine Balman, Pembe Marmara, Filiz Naldöven, Neriman Cahit, Feriha Altıok, Şirin Zaferyıldızı, Emel Kaya, Aliye Ummanel, Fatma Akilhoca, Nafia Akdeniz ve Fatoş Avcısoyu Ruso olmak üzere on bir Kıbrıslı kadın şairin portresinin sergileneceği dile getirdi.

Portrelerin yanı sıra sergilenecek olan Kıbrıslı şairlere ait kadın temalı on iki şiirin tablosunun da sergide yer alacağına dikkat çeken Aylanç, “ayrıca Ressam Ferhunde K. Öner’in fırçasında Kıbrıs’a özgü tarihi yapılar, mitolojik unsurlar, doğal ve kültürel motiflerle şiirlerimiz harmanlanıyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Aylanç, tablolaştırılan şiirlerin Mustafa Tozakı’nın gitarı eşliğinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencileri tarafından okunacağını da belirterek, serginin tüm halka ücretsiz olarak açık olacağını ifade etti.

Serginin, UKÜ Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi Sergi Alanında 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’da başlayacağını kaydeden Aylanç, serginin Haziran sonuna kadar 08.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini de dile getirdi.