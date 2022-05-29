Ünlü Sanatçılar Erdal Cindoruk ve Ali Düşenkalkar UKÜ’lü öğrencilerle buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü, Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen söyleşide ünlü tiyatro oyuncu ve yönetmenleri Erdal Cindoruk ile Ali Düşenkalkar öğrencilerle buluştu.

Levent Kindergarten’da gerçekleşen söyleşide Erdal Cindoruk ve Ali Düşenkalkar öğrenci ve katılımcılarla oyunculuk, tiyatro, yönetmenlik, senaryo ve sosyal medyanın etkileri hakkında deneyimlerini paylaştılar.

Ünlü sanatçı Erdal Cindoruk, tiyatroda işlerin televizyona göre biraz daha zor olduğuna işaret ederek, orada oyuncu izleyici ile yüz yüze bakıyorsunuz. Tiyatroda oyunculuk yapan birinin televizyona geçmesi daha kolay” ifadesini kullandı.

Söyleşide yönetmenlik hakkında da konuşan Cindoruk, “Oyuncuyu yönetmek en zorudur. Örneğin bir heykeli yontarsınız, bu tamamen sizin işinizdir. Ama bu oyuncuyu yönetmek çok daha başka bir şeydir” dedi.

Cindoruk, yönetmenin kafasındaki hikâyede karakterleri canlandığını anlatarak, “Örneğin karakter kaba saba bir adam ise, bu adamı naif bir görünüşle anlatmak doğru olmaz. Bu karakter için iri yarı bir adam kullanırsınız. Dolayısıyla zamanla insan sarrafı olursunuz” bilgisini paylaştı.

Ali Düşenkalkar ise her senaryonun farklı değerlendirilebileceğini anımsatarak, “Çok iyi dediğim bir dizi 6 bölümde bitti. Filmin senaristini, yapımcısını, ışıkçısını düşünüyorsunuz. Çünkü bir diziden yaklaşık 2-3 bin kişiyi besliyor” dedi.

Sosyal medyada senaristlere dair uyarılar olduğunu da söyleyen Düşenkalkar, “Örneğin dizide zaman zaman oğluma karşı kötü bir baba oluyorum. Sosyal medyada hemen ‘Muammer’i öldürün’ gibi şeyler yayınlanıyor” ifadesini kullandı.

Düşenkalkar, tiyatronun çok farklı ve insanlarla nefes nefese, göz göze olunan bir yer olduğunu söyledi.

Erdal Cindoruk ve Ali Düşenkalkar ile gerçekleştirilen sohbet sonrasında, UKÜ Tiyatro Kulübü “Dokuz Canlı” isimli iki perdelik tiyatro oyunlarını sahnelediler.

UKÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Selin Süral oyunları hakkında konuşarak, “Çok zorlayıcı bir süreçten geçtik. Bu güzel oyun, birlikte bütün zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı oldu. Bizi yalnız bırakmayıp izlemeye gelen seyircilerin alkışları, bu süreç boyunca yaşadığımız zorlukların ortadan kalkmasını sağladı” dedi