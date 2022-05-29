“Hizmetçiler” tiyatro oyunu 31 Mayıs’ta DAÜ’ye geliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, “Tırnak İçinde Hizmetçiler” adlı tiyatro oyunu, 31 Mayıs 2022 Salı günü, saat 19:30’da, DAÜ Aktivite Salonu’nda sahnelenecek.

12 yaş ve üstü izleyiciye hitap eden; Jean Genet’in Hizmetçiler metninden hareketle Hakan Emre Ünal’ın yazıp yönettiği, Nezaket Erden ile Pınar Güntürkün’ün oynadığı ve Ayşe Draz’ın Dramaturgluğunu gerçekleştirdiği Tırnak İçinde Hizmetçiler, katılımcılara tek perdede 85 dakika boyunca muhteşem bir gece yaşatacak.